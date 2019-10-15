Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля
Ястремская обыграла российскую чемпионку Кубка Кремля
Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка (Фото)
Украинская прима-балерина призналась, что потеряла ребенка (Фото)

Ковальчук высказалась о реализации Дунайской стратегии

Ковальчук высказалась о реализации Дунайской стратегии
17:40 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Замминистра МВД Украины считает, что реализация Дунайской стратегии - инструмент приближения уровня жизни населения приграничных регионов к европейскому.

В МВД рассматривают реализацию Дунайской стратегии в контексте европейских интеграционных процессов, как инструмент приближения уровня жизни населения приграничных регионов к европейскому.

Об этом сегодня, 15 октября, заместитель министра внутренних дел отметила на открытии заседания рабочей группы по административным процессов в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона, передает пресс-центр МВД.

Отмечается, что группа по административным процессах является постоянно действующей рабочей группой экспертов от двух приоритетных направлений Стратегии ЕС для Дунайского региона № 11 "Безопасность" и № 1а "Внутреннее судоходство". Ее целью является унификация контрольных процедур вдоль реки Дунай.

День защитника Украины: Аваков, Баканов и Данилов сделали совместное заявление

На заседании участники поговорили о состоянии внедрения унифицированных форм Давида, готовности стран, которые будут вводить эти формы на первом этапе (Венгрия, Хорватия, Сербия), состояние подготовки в странах второго этапа (Румыния, Болгария, Молдова, Украина), возможность использования базы данных Акваполу IBISweb, а также ситуацию с перевозкой опасных грузов по внутренним водным путям.

Заместитель министра также подчеркнула, что создание безопасной среды, эффективное управление границами и сбалансированная миграционная политика приоритетами развития органов системы МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, МВД Украины, Татьяна Ковальчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
05 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Украинские &quot;Варта&quot; поступили подразделению ВСУ
Украинские "Варта" поступили подразделению ВСУ
&quot;Пузырчатая&quot; охота: ученым удалось заснять, как &quot;рыбачат&quot; горбатые киты (Видео)
"Пузырчатая" охота: ученым удалось заснять, как "рыбачат" горбатые киты (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь