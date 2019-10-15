Ковальчук высказалась о реализации Дунайской стратегии

Новости Украины:Замминистра МВД Украины считает, что реализация Дунайской стратегии - инструмент приближения уровня жизни населения приграничных регионов к европейскому.

В МВД рассматривают реализацию Дунайской стратегии в контексте европейских интеграционных процессов, как инструмент приближения уровня жизни населения приграничных регионов к европейскому.

Об этом сегодня, 15 октября, заместитель министра внутренних дел отметила на открытии заседания рабочей группы по административным процессов в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона, передает пресс-центр МВД.

Отмечается, что группа по административным процессах является постоянно действующей рабочей группой экспертов от двух приоритетных направлений Стратегии ЕС для Дунайского региона № 11 "Безопасность" и № 1а "Внутреннее судоходство". Ее целью является унификация контрольных процедур вдоль реки Дунай.

На заседании участники поговорили о состоянии внедрения унифицированных форм Давида, готовности стран, которые будут вводить эти формы на первом этапе (Венгрия, Хорватия, Сербия), состояние подготовки в странах второго этапа (Румыния, Болгария, Молдова, Украина), возможность использования базы данных Акваполу IBISweb, а также ситуацию с перевозкой опасных грузов по внутренним водным путям.

Заместитель министра также подчеркнула, что создание безопасной среды, эффективное управление границами и сбалансированная миграционная политика приоритетами развития органов системы МВД.