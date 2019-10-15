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Минздрав завершает создание организации по закупке медпрепаратов

Минздрав завершает создание организации по закупке медпрепаратов
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр здравоохранения рассказала, что в Украине создают новую организацию по закупке медпрепаратов.

Сейчас завершается работа по созданию украинской организации по закупке медицинских препаратов.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью Радио Свобода.

"Завершается работа по созданию центральной закупочной организации украинской, которая будет закупать лекарства централизованно, плюс для регионов сможет предоставлять такие услуги. Нужно сделать все законодательные изменения, чтобы это работало. После этого следующим (закупочной организации - ред.) шагом, как и вопрос о возможности этой организации, насколько она сможет быть эффективной, вопрос, возможно, выхода на закупку вакцин", - сказала Скалецкая.

В то же время, добавила она, в контексте закупки вакцин участие этой организации в процессе является "под вопросом".

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"Возможно, вакцины появятся в Украине, тогда можно будет закупать их в Украине", - отметила руководительница Минздрава.

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада Украины поддержала изменения в законопроект о госзакупках, продлив международные закупки лекарств еще на два года.

Реформа в сфере закупок лекарств для Украины началась в 2015 году, когда функцию централизованных закупок лекарств, медицинских изделий и вакцин передали от Минздрава в международные специализированные организации.

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Минздрав, МОЗ, Зоряна Скалецкая.
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