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Подозреваемый по делу Гандзюк четвертый раз не явился в суд

Подозреваемый по делу Гандзюк четвертый раз не явился в суд
00:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Из-за неявки в суд подозреваемого Игоря Павловского рассмотрение дела переносится на 17 часов 24 октября

Игорь Павловский, которому следствие инкриминирует умышленное сокрытие информации об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, 15 октября в четвертый раз не явился на подготовительное заседание райсуда Одессы, мотивируя это пребыванием на больничном. Слушание дела в очередной раз перенесено.

"Из-за неявки в суд подозреваемого Павловского рассмотрение дела переносится на 17 часов 24 октября", - озвучил решение следственный судья Дмитрий Осиик.

Председательствующий на заседании также решил отправить запрос в Центр реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета относительно обоснования постоянного пребывания в медучреждении подсудимого Павловского.

Стоит отметить, что на предварительное заседание Приморского райсуда, которое было назначено на 22 августа, Павловский так же не явился. Как сообщила следственному судье Осиику прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Галина Калита, подсудимый временно проживает в Одессе в связи с прохождением курса лечения. Адвокат Павловского Надежда Куренная тоже не прибыла в суд, сообщив накануне суду, что 22 августа принимает участие в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области.

Причем в суде не было объявлено о наличии официального документа, подтверждающего заболевание подсудимого, который в третий раз проигнорировал вызов в суд, а Виктора Гандзюка, отца убитой группой преступников, следственный судья вообще не приглашал на заседание суда.

В конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского - фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение из соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они дали показания, что Игорь Павловский, в то время помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука, якобы передавал деньги на совершение преступления. 12 ноября суд арестовал Павловского.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. 25 апреля подозрение Мангеру заменили - на «заказ нанесения телесных повреждений».

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Подстрекатель и пособник нападения на Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4, а Виктор Горбунов - к 3 годам лишения свободы.

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Суд, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, Дмитрий Осиик.
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