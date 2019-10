Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза заявил о консенсусе по сохранению санкций в отношении России.

"У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - написал он в своем Твиттере во вторник.

Пристайко также указал, что попросил "усилить санкции в связи с недавними так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму".

We have a consensus with ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea.

