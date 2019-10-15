Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС

Новости Украины:Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза заявил о консенсусе по сохранению санкций в отношении России.

"У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - написал он в своем Твиттере во вторник.

Пристайко также указал, что попросил "усилить санкции в связи с недавними так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму".

We have a consensus with ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 15, 2019

Как известно, 14 октября глава МИД Украины принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

8 сентября текущего года РФ провела на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь "местные выборы" в незаконные институции, сформированные российской оккупационной администрацией.