Скачать
Вторник, 15.10.2019
Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС

Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
22:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций против РФ и попросил об их усилении из-за "выборов" в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза заявил о консенсусе по сохранению санкций в отношении России.

"У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - написал он в своем Твиттере во вторник.

Пристайко также указал, что попросил "усилить санкции в связи с недавними так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму".

Как известно, 14 октября глава МИД Украины принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

Кулеба: В городах Украины будут открыты офисы евроинтеграции

8 сентября текущего года РФ провела на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь "местные выборы" в незаконные институции, сформированные российской оккупационной администрацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Россия, РФ, МИД Украины, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокращаем время пребывания на кухне: повара поделились различными хитростями
02 Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Украина 2:1 Португалия: события матча
05 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь