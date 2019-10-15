Кулеба: В городах Украины будут открыты офисы евроинтеграции

Новости Украины:Кулеба пообещал, что в регионах Украины откроют офисы евроинтеграции.

В регионах Украины планируется открывать офисы евроинтеграции. Первыми пилотными городами станут Херсон и Харьков.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Основная функция этих офисов - донесение до людей из регионов, что евроинтеграция - это не абстракция, а конкретные вещи для расширения возможностей всех жителей Украины. Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь, посещать разнообразные просветительские мероприятия, узнать, как маленькому производителю найти партнера по торговле в ЕС, и в целом узнать информацию обо всех возможностях, которые предоставляет евроинтеграция гражданам. Кроме того, здесь будет предоставляться качественная консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала планируется открыть офисы в восточных и южных регионах Украины, ведь именно там, по словам вице-премьер-министра, нужно в первую очередь вести просветительскую работу относительно ценностей и преимуществ европейской и евроатлантической интеграции. Первыми пилотными городами станут Херсон и Харьков.

«Офисы станут местом, которое в регионах смогут называть европейским пространством. Европейская интеграция - это наш шанс и инструмент показать жителям этих регионов, к какому качеству жизни мы стремимся и экономические и культурные возможности мы для них создаем как правительство. И почему это гораздо интереснее, чем то, что им предлагает «русский мир». Обычно, если куда-то приходит Европа, оттуда уходит Россия», - цитирует Кулебу пресс-служба.