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Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия
Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия

Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия

Приметы и обряды на 16 октября - День Дионисия
07:26 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Сегодня по церковному календарю День Дионисия — великого священномученика, чудотворца, философа и мыслителя.

Традиции на 16 октября

В этот день советуют беречься от сглаза, опасаться шабаша нечистой силы. С этого дня ходят по земле осенние лихорадки, шатаются по белу свету, мучаются сами и людей мучают.

Осенняя лихорадка может забраться под одежду, а может соринкой обернуться - и в глаз залететь. Против них есть отличное средство - осиновая кора. Если болят ноги, осиновое полено кладут под них, если голова - то под нее. Считается, что от лихорадок можно спастись, если срезать в этот день осиновый сучок или кусочек осиновой коры и носить его при себе.

В народе считали, что справиться с болезнью можно при помощи лука, соли, чеснока и редьки. Существовало поверье, что соль и редька имеют способность выедать все слова, написанные на бумаге, а запаха лука и чеснока будто бы не любит нечистая сила. Чтобы защититься от нее, носили лук и чеснок на гайтане вместе с нательным крестом.

В этот день обязательно надо было использовать заговор от сглаза и обязательно избежать встречи с человеком с "дурным глазом". Слова заговора такие: "Избавь, Бог, от серого, от синего, от черного, от желтого, от всякого глазу, от плохого часу".

Для профилактики порчи можно использовать воду, которую надо трижды "перенять" с каменки в бане, то есть взятая в ковш вода выливается на каменку и снизу снова подхватывается в ковш. Этой водой окачиваются и пьют ее. При этом надо сказать такие заговорные слова: "Как на каменке, на матушке, подсыхает и подгорает, так на рабе Божьем (имя) подсыхай и подгорай". От порчи и сглаза использовалась и вода, которой трижды облили икону, или с четырех углов стола.

Знаменательные события в истории: 16 октября 2019 года

Приметы на 16 октября

Денис - лихого глаза берегись.

Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место - перед ненастьем.

Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 16 октября, День Дионисия, Денис Позимний.
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