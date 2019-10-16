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"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите

"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
15:09 Сегодня Телеграф Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов принял участие в работе Второго международного форума "Кибербезопасность. Защити свой бизнес".

Специалисты государственного и частного секторов должны совместно разработать мощную систему киберзащиты Украины.

В Украине должна быть разработана мощная система кибербезопасности Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в ходе Второго международного форума "Кибербезопасность. Защити свой бизнес" в среду в Киеве.

Данилов считает, что сегодня киберзащита - вопрос номер один для каждой современной страны. Украина должна любым способом защитить свою кибербезопасность "чтобы ни один агрессор не имел возможности напасть на нашу страну".

По мнению секретаря СНБО, защитники Украины на передовой и специалисты по защите цифрового и информационного пространства делают одинаковую работу.

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Данилов напомнил, что новая команда по киберзащите занимается осуществлением комплексной цифровизации. Также создано Министерство цифровой трансформации Украины, которое. Оно будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в этой области.

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СНБО, Алексей Данилов.
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