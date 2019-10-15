Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО

Новости Украины:Президент ввел в состав СНБО Данилова, Бухарева и Евдокимова.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Соответствующий указ президента Украины №752/2019 от 15 октября 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Как сообщила пресс-служба президента, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.