Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
Ж/д направление в Москву закрывать не будем - Криклий
От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020
От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020
Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии
Оливия Колман с мужем "ограбили" королеву Англии

Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО

Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент ввел в состав СНБО Данилова, Бухарева и Евдокимова.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Соответствующий указ президента Украины №752/2019 от 15 октября 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Как сообщила пресс-служба президента, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Баканов предложил Зеленскому новый законопроект о СБУ

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Указ президента, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
04 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
05 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Украинские &quot;Варта&quot; поступили подразделению ВСУ
Украинские "Варта" поступили подразделению ВСУ
&quot;Пузырчатая&quot; охота: ученым удалось заснять, как &quot;рыбачат&quot; горбатые киты (Видео)
"Пузырчатая" охота: ученым удалось заснять, как "рыбачат" горбатые киты (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь