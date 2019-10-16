Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине

Новости Украины:Административный комитет Нацсовета по развитию науки получил обновление состава во главе с министром образования.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в обновленном в среду составе Национального совета по развитию науки и технологий получила должность главы Административного комитета. Об этом сообщается на сайте Миноборазования.

Отмечается, что распоряжение о новом составе Национального совета по вопросам развития науки и технологий было принято на заседании Кабмина в среду, 16 октября. Административный комитет из 24 человек возглавила министр Анна Новосад, а в его состав вошли представители различных ведомств, ОГА, Укроборонпрома и другие.

Анна Новосад рассказал, что Национальный совет по развитию науки и технологий состоит из Административного и Научного комитетов с равным количеством членов. В Научный комитет, по словам Новосад, входят украинские ученые с обновлением состава раз в два года. В Административный входят представители ЦОИВ и других учреждений, которые влияют на решения в научной сфере, в том числе и региональные администрации с высоким научными потенциалом. В связи с обновленным составом правительства, Админкомитет также нуждался в обновлении состава.

Заседание нового Национального совета под председательством Алексея Гончарука пройдет в начале ноября.

Совет был создан 5 апреля 2017 года, его основная задача — формировать политику в научной сфере Украины.