Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра

Завтра, 17 октября, в Украине будет сохранена сухая и теплая погода, утром - свежо.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
По всей территории Украине без осадков. В Западной Украины местами туман. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.
Карта осадков 17 октября
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Карта ветров 17 октября
Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо
Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо
Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо
Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо
Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо
Погода 17 октября
В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять сухую солнечную погоду до конца недели.
Народный прогноз погоды
Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.
Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.
Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.
Свинья таскает солому – к буре.