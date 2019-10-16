Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра

Новости Украины:В четверг и в пятницу в Украине сухо и тепло, местами туман.

Завтра, 17 октября, в Украине будет сохранена сухая и теплая погода, утром - свежо.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По всей территории Украине без осадков. В Западной Украины местами туман. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Карта осадков 17 октября

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 17 октября

Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:

Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо

Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо

Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

Харьков – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Погода 17 октября

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять сухую солнечную погоду до конца недели.

Народный прогноз погоды

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.

Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.

Свинья таскает солому – к буре.