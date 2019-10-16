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Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра

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Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
17:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В четверг и в пятницу в Украине сухо и тепло, местами туман.

Завтра, 17 октября, в Украине будет сохранена сухая и теплая погода, утром - свежо.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По всей территории Украине без осадков. В Западной Украины местами туман. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

Карта осадков 17 октября

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 17 октября

Прогноз погоды на четверг, 17 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, сухо

  • Львов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Тернополь – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Черновцы – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Хмельницкий – +19..+21, небольшая облачность, сухо

  • Луцк – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Ровно – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Житомир – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Винница – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Одесса – +17...+19, небольшая облачность, сухо

  • Николаев – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Симферополь – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Кропивницкий – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Черкассы – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Чернигов – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Сумы – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Днепр – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Запорожье – +20...+22, небольшая облачность, сухо

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, сухо

  • Луганск – +18...+20, небольшая облачность, сухо

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность, сухо

  • Киев – +19...+21, небольшая облачность, сухо

Погода 17 октября

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Погода в Украине порадует густым туманом и теплом до +23°

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять сухую солнечную погоду до конца недели.

Народный прогноз погоды

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.

Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.

Свинья таскает солому – к буре.

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Погода, Укргидрометцентр, Туман, Прогноз погоды.
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