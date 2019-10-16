Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО

Новости Украины:ЮНЕСКО на год продлила мониторинг ситуации в оккупированном Крыму.

ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в анексованому Крыму и в 2020 году.

Такое решение было принято в среду, 16 октября, на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, сообщил в Twitter постпред Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

"Вновь принято решение Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в оккупированном Крыму. В течение 2019 года мониторинговая группа Организации уже осуществила два визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена. Спасибо нашим партнерам за поддержку", - отметил он.

Как известно, 30 сентября ЮНЕСКО обнародовала очередной доклад генерального директора Организации о ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ, в котором констатировано дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове.