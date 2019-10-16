Украина запускает онлайн-карту вырубки лесов

Новости Украины:Гослесагентство запускает интерактивную карту лесных рубок.

Пилотный проект графического онлайн-отображения лесных рубок в Украине запускает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Об этом сказал генеральный директор ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Виктор Мельниченко во время пресс-конференции "Новый уровень прозрачности в Гослесагентстве: электронные лесорубные билеты и интерактивная карта рубок онлайн".

“Это графическое отображение рубок на карте Украины. Мы запускаем пилотный проект, чтобы запустить всю Украину, мы стараемся отработать возможные имеющиеся ошибки в работе системы, адаптировать систему для успешной работы многих пользователей. Поэтому мы запустили на сегодня пилотные области — Черновицкая, Ривненская и Полтавская ”, - сказал Мельниченко.

Он отметил, что на карте можно увидеть всю информацию о том или ином участке леса: ведется ли на нем постоянная лесозаготовка, какому лесному хозяйству он принадлежит. Также можно увидеть информацию о разрешенном объеме лесозаготовки и ссылку на действующий нормативный документ (лесорубный билет), исполнителя работ, который непосредственно осуществляет лесозаготовку на данном участке.

Также, по словам Мельниченко, карта доступна и в качестве мобильного приложения.