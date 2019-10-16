Беленюк рассказал, как государство мотивирует спортсменов

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21:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Олимпийский чемпион будет получать ежемесячно 32 000 гривен.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк на своей странице в Facebook заявил о грядущем повышении стипендий призерам европейских, мировых и олимпийских соревнований.

"Размер стипендии для победителя Олимпиады будет установлен на уровне 16 прожиточных минимумов (32 112 грн.), для чемпиона мира - 13 прожиточных минимумов (26 091 грн).

Чемпионы Европы должны получать стипендию в размере 9 прожиточных минимумов (18 063 грн), 8 прожиточных минимумов (16 056 грн) и 7 прожиточных минимумов (14 049 грн) за второе и третье места.

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Стипендии за медали олимпийских игр и мировое чемпионство начисляются ежемесячно в течение двух лет. Все остальные в течение одного года", - написал Беленюк.

Ранее Беленюк заявил, что "если придется выбирать между Радой и Олимпийскими играми, однозначно выберу Игры".

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Верховная Рада, Стипендия, Жан Беленюк.
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