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В сети появились данные о количестве российских переселенцев в Крым (Видео)

В сети появились данные о количестве российских переселенцев в Крым (Видео)
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:За пять лет оккупанты переселили в Крым 140 тысяч россиян.

Россия пытается изменить демографическую карту незаконно аннексированного Крыма, переселяя на полуостров своих граждан. Таким образом Москва хочет увеличить там количество людей, которые являются сторонниками действий оккупационной власти.

Об этом в студии телеканала UATV рассказал представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает населения оккупированной территории своим населением – для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности. Переселяя своих граждан на полуостров, безусловно, Россия нарушает 4-ю Женевскую конвенцию, которая защищает гражданское население во время войны. Но это, по сути, еще и военное преступление – по содержанию 8-й статьи Римского статута Международного уголовного суда. То есть, здесь мы можем говорить об ответственности России как государства за такие действия, и о возможной в будущем уголовной ответственности граждан РФ, которые принимают такие решения. Но, безусловно, такое замещение имеет целью одно – изменить состав населения Крыма для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационной власти", – заявил Кориневич.

По его словам, в докладе генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша речь шла о целом ряде нарушений РФ в оккупированном Крыму. Среди них – притеснение крымских татар, запрет на получение образования на украинском языке, призыв в армию РФ жителей полуострова и так далее. Еще одним нарушением является то, что с начала незаконной аннексии Крыма на полуостров уже переселили более 140 тысяч граждан Российской Федерации, добавил Кориневич.

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Также представитель Президента в АР Крым напомнил, что наше государство уже много лет настаивает на том, чтобы РФ предоставила доступ на территорию незаконно аннексированного полуострова международной Мониторинговой миссии ООН по защите прав человека.

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Россия, Крым, ООН, Оккупанты.
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