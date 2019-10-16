Внимание кандидатам: АРМА формирует новый состав Общественного совета

Новости Украины:2 декабря состоится рейтинговое голосование за девять кандидатов в состав Общественного совета.

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), стартовал конкурс по формированию нового состава Общественного совета.

Как говорится в сообщении на сайте АРМА, 15 октября начат прием документов на конкурс по формированию персонального состава Общественного совета при АРМА.

Срок выдвижения общественными объединениями кандидата в состав Общественного совета и представление соответствующих документов продолжается до 15 ноября включительно. Документы для участия в конкурсе необходимо присылать на электронный адрес: [email protected]

Также сказано, что рейтинговое интернет-голосование за девять кандидатов в состав Общественного совета состоится на официальном сайте АРМА 2 декабря с 9:00 до 21:00.

Общественный совет при АРМА имеет следующие полномочия: заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач АРМА; осуществляет общественный контроль за расходованием средств государственного бюджета, главным распорядителем которых является АРМА; дает заключения по результатам экспертизы проектов нормативно-правовых актов АРМА; делегирует по два представителя для участия в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам реализации активов и конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственных служащих в АРМА; получает документы и информацию, касающиеся деятельности АРМА (кроме составляющих государственную тайну).