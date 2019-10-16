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Газопровод Украина-Польша уже построен: детали

Газопровод Украина-Польша уже построен: детали
22:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020.

На компрессорной станции "Комарно" (Львовская область) Укртрансгаза завершены строительно-монтажные работы и подключен новый технологический участок трубопровода-перемычки.

Об этом сообщается на сайте НАК "Нафтогаз".

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе добавили, что проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября.

КС "Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Польша. Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

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В мае Украина и РФ начали переговоры по заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины. Новое соглашение должно начать работать с начала 2020 года, однако Нафтогаз и Газпром все еще не согласовали его условия.

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Газ, Украина, Газопровод, Польша, Укртрансгаз.
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