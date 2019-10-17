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Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
07:30 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:17 октября православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, который был советником или членом Ареопага.

Традиции на 17 сентября

Считается, что в этот день лешие дурят: ломают деревья, гоняют зверей, бродят и кричат, хлопают в ладоши и хохочут, а к утру, после пения первых петухов, проваливаются сквозь землю, чтобы появиться к весне из-под земли.

Расставаясь с лесом, эти существа будто с досады ломают деревья, как тросточки, на полянах вырывают огромные ямы, загоняют всех зверей по норам. Во весь день ветер воет по лесам, птицы не смеют прилетать к деревьям.

Спереди и сзади лешего ходят ветра, потому не видно следа лешего, вихри заметают его. Вообще считается, что это существо можно скорее услышать, нежели увидеть, невидимый леший ведет себя очень шумно - свищет, щелкает, кричит разными голосами, визжит, дразнится, хлопает в ладоши.

Леший любит шутить, оборачиваясь сосной, зеленоволосый хозяин леса словно бы сливается с деревьями, он не только дух растительности, но и олицетворение леса, он оброс мхом, похож на куст, у него зеленая борода и глаза. Он может превращаться в птицу или зверя, вернее, становиться птицей или зверем - медведем, тетеревом, вороном, сорокой. Иногда он может появляться в облике дикого козла, жеребца, зайца, но может стать и собакой, и даже теленком, поросенком, петухом и кошкой. Поэтому на Ерофея в лес не ходят и не ездят, даже в случае крайне нужды: леший бесится. Леший не свой брат, говорят в народе, - переломает все косточки не хуже медведя.

По народному поверью, лес видит, а поле слышит в этот день. В этот день ведут свое колдовство злое нечестивые, чтобы обошло счастье человека.

Знаменательные события в истории: 17 октября 2019 года

Приметы на 17 октября

С Ерофея и зима шубу надевает.

С Ерофея холода сильней.

На Ерофеев день один «ерофеич» душу греет.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 17 октября, Ерофеев день, Ерофей Лешегон.
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