САП направила в суд дело против экс-чиновников "Укрзализныци"

Новости Украины:Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дело относительно бывших чиновников АО "Укрализныци", обвиняемых в злоупотреблении служебным положением на сумму почти 40 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против двух бывших чиновников филиала "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства", подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, которое причинило ущерб на общую сумму 39,8 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе САП, расследованием, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что в 2016 году начальник и заместитель начальника филиала злоупотребляли своим служебным положением в интересах ООО "Вог Аэро Джет".

"При наличии реальной возможности должностные лица не приняли никаких мер к возвращению полученного в долг дизельного горючего, в результате чего предприятию ежедневно начислялись штрафные санкции от 2 до 2,7 млн грн. В результате этих злоупотреблений государственному предприятию был причинен ущерб на сумму 39,8 млн грн", - сказано в сообщении.

Начальнику и заместителю начальника филиала инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.