Скачать
Вторник, 08.10.2019
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Лукашенко: Война не только в Украине, война в нашем доме
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)
Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Новую партию постельного белья "Укрзализныця" закупит в Ровно

Новую партию постельного белья "Укрзализныця" закупит в Ровно
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" у ровненского предприятия закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн.

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) подписало первый договор с ООО "Текстиль-Ривне" (Ривне) о поставке 11 тыс. комплектов постельного белья по цене 297,36 грн/шт.

Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков постельного белья по рамочному соглашению, кроме "Текстиль-Ривне", принимали участие ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис".

Кроме того, к настоящему времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного белья УЗ. Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская швейная фабрика" (цена – 297,36 грн/шт.).

В целом, согласно сообщению на странице Facebook-сообщества УЗ "Прозора зализныця", рамочное соглашение предусматривает поставку компании 34,780 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,434 млн грн.

Собирать ли белье в поездах: в УЗ дали исчерпывающий ответ

Как сообщалось, "Укрзализныця" в социальной сети Facebook создала сообщество "Прозора зализныця" для коммуникации компании с общественными организациями, СМИ, поставщиками и покупателями в системе Prozorro по поводу публичных закупок железнодорожной отрасли.

Напомним, "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к осенним праздникам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, УЗ, Постельное белье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
03 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
04 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
05 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
В Украине резкий спрос на электромобили из &quot;сэконд-хэнда&quot;
В Украине резкий спрос на электромобили из "сэконд-хэнда"
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню &quot;ТУМБАЛА Є&quot; (Видео)
Дима Коляденко играет в гольф в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь