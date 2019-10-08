Новую партию постельного белья "Укрзализныця" закупит в Ровно

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" у ровненского предприятия закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн.

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) подписало первый договор с ООО "Текстиль-Ривне" (Ривне) о поставке 11 тыс. комплектов постельного белья по цене 297,36 грн/шт.

Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков постельного белья по рамочному соглашению, кроме "Текстиль-Ривне", принимали участие ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис".

Кроме того, к настоящему времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного белья УЗ. Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская швейная фабрика" (цена – 297,36 грн/шт.).

В целом, согласно сообщению на странице Facebook-сообщества УЗ "Прозора зализныця", рамочное соглашение предусматривает поставку компании 34,780 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,434 млн грн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в социальной сети Facebook создала сообщество "Прозора зализныця" для коммуникации компании с общественными организациями, СМИ, поставщиками и покупателями в системе Prozorro по поводу публичных закупок железнодорожной отрасли.

Напомним, "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к осенним праздникам.