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Собирать ли белье в поездах: в УЗ дали исчерпывающий ответ

Собирать ли белье в поездах: в УЗ дали исчерпывающий ответ
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пресс-служба Укрзализныци ответила на насущный вопрос о том, складывать ли использованное белье в поездах.

Постель в поезде пассажиры после себя могут не собирать.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ - по 2 тысячи гривень за каждый - на сумму более миллиона гривень. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.

УЗ увеличит свои тяговые мощности еще 20-40 локомотивами General Electric

Кроме этого, ранее руководитель ведомства Евгений Кравцов сообщил на своей странице в соцсети, что отныне имуществом "УЗ" сможет пользоваться каждый. кто захочет открыть на территории станции либо вокзала кофейню либо поставить банкомат.

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Укрзализныця, Постель, Поезда, УЗ, Постельное белье.
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