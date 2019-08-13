Собирать ли белье в поездах: в УЗ дали исчерпывающий ответ

Новости Украины:Пресс-служба Укрзализныци ответила на насущный вопрос о том, складывать ли использованное белье в поездах.

Постель в поезде пассажиры после себя могут не собирать.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ - по 2 тысячи гривень за каждый - на сумму более миллиона гривень. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.

Кроме этого, ранее руководитель ведомства Евгений Кравцов сообщил на своей странице в соцсети, что отныне имуществом "УЗ" сможет пользоваться каждый. кто захочет открыть на территории станции либо вокзала кофейню либо поставить банкомат.