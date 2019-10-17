Скачать
Четверг, 17.10.2019
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

Топ-чиновники пройдут оценивание своей деятельности в 2019 году

Топ-чиновники пройдут оценивание своей деятельности в 2019 году
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Чиновники должны до 30 октября предоставить отчета в произвольной форме о своей служебной деятельности.

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения результатов выполнения заданий в 2019 году госслужащими, которые занимают должности государственной службы категории "А" и назначаются правительством.

"Правительство начало очередной этап проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Кабинетом министров Украины", - говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №960 от 16 октября.

Отмечается, что на данном этапе проведения оценки государственные служащие отчитываются о выполнении задач и ключевых показателях, определенных для них соответствующими решениями субъектов назначения.

"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)

Таким образом, оценивание результатов деятельности будет осуществлено в отношении 11 государственных секретарей министерств и Кабмина. В частности, оценку пройдут госсекретари: Кабмина - Владимир Бондаренко, Министерства информполитики - Артем Биденко, Мининфраструктуры – Андрей Галущак, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Людмила Дараган, Минобороны – Александр Дуюлян, МИД – Андрей Заяц, Минсоцполитики – Виктор Иванкевич, Минкультуры – Ростислав Карандеев, Минспорта – Олег Немчинов, Минобразования – Павел Полянский и МВД – Алексей Тахтай. Также оценивание результатов деятельности пройдут 5 замгоссекретарей правительства.

Кроме того, в 2019 году будет оцениваться деятельности 20 руководителей центральных органов исполнительной власти, которых назначает Кабмин, а также 39 их заместителей.

Согласно распоряжению, все вышеуказанные чиновники должны до 30 октября предоставить отчета в произвольной форме о своей служебной деятельности. Далее с 30 октября по 15 ноября будут проходить рассмотрение представленных отчетов и проведения оценочных собеседований. После чего все результаты оценивания и предложения будут направлены в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

В свою очередь, Нацагентство госслужбы должно до 3 декабря обобщить предложения по результатам оценки, подготовить и внести в установленном порядке Кабинету министров проект распоряжения об утверждении заключений по оценке результатов служебной деятельности госслужащих "А".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Чиновники, Государственная служба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь