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Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ

Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина прокомментировал решение суда по искам пяти бывших украинских чиновников.

Решение Европейского суда по правам человека по искам пяти бывших украинских чиновников относительно закона о люстрации еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У государства Украины есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он а в четверг, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

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Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца. "Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату – прим. ред.)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

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Суд, ЕСПЧ, Иван Лищина.
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