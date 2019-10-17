ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации 5 уволенным по закону о люстрации чиновникам

Новости Украины:Все заявители жаловались ЕСПЧ на свое увольнение и последствия, которое оно повлекло (ст. 8 Конвенции - право на уважение частной жизни).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением в стране их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узконаправленным в сравнении с процедурами люстрации, введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы.

Такое решение суд принял 17 октября, после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Речь идет о жалобах: экс-замначальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха; бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-зампрокурора Черниговской области Александра Яся; экс-начальника налоговой инспекции г.Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и экс-замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

Первых трех заявителей уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014г на том основании, что они занимали должности на госслужбе во время президентства Виктора Януковича. Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, а пятого – за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Компартии в период до 1991г.

Все заявители жаловались ЕСПЧ на свое увольнение и последствия, которое оно повлекло (ст. 8 Конвенции - право на уважение частной жизни). Также трое первых заявителей, ссылаясь на различные гарантии, предусмотренные статьей 6 Конвенции (право на справедливый суд), жаловались на нерассмотрение их исков украинскими национальными судами.

Согласно тексту решения, ЕСПЧ единогласно: "постановил, что имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в отношении первых трех заявителей; Постановил, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции в отношении всех заявителей".

Также Европейский суд постановил, что Украина, как государство-ответчик, должна выплатить заявителям в течение 3 месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным, следующие суммы: "- 5тыс. евро каждому заявителю, плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, в качестве компенсации морального вреда; - 1,5тыс. евро первому заявителю и 300 евро заявителям со второго по пятый, плюс любые налоги, которые могут быть взысканы с заявителей, в отношении издержек и расходов; - что с момента истечения вышеуказанных 3 месяцев до момента выплаты по вышеуказанным суммам будут выплачиваться простые проценты по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центробанка в течение периода дефолта плюс 3 процентных пункта".

При этом ЕСПЧ отклонил оставшуюся часть требований заявителей о справедливой компенсации.

Таким образом, суд установил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 лет и до сих пор не завершены.

По статье 8 Конвенции СЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Европейский суд также решил, что закон Украины об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых ими должностей в Компартии до 1991г.

"Итак, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными", - говорится в решении.