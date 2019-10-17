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Минобороны: ДРГ оккупантов проникают в "серую зону" и минируют территорию

Минобороны: ДРГ оккупантов проникают в "серую зону" и минируют территорию
13:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Максима Прауты, в ОРДЛО проводятся интенсивная боевая подготовка разведывательных подразделений.

Российские оккупанты продолжают направлять в "серую зону" на линии разграничения на Донбассе диверсионные группы для минирования местности и обстрелов украинских позиций.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.

"Командиры передовых подразделений российско-оккупационных войск продолжают практику бесконтрольного направление в т.н. "серую зону" диверсионно-разведывательных групп, сформированных из числа прибывших в ходе последней ротации наемников, для минирования местности и обстрелов позиций Объединенных сил", - отметил Праута.

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Отдельно он сообщил, что "на оборудованных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях полигонах под руководством инструкторов из подразделений специального назначения вооруженных сил Российской Федерации проводится интенсивная боевая подготовка разведывательных подразделений соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов".

В частности, оккупанты планируют провести "соревнования разведчиков".

"Характерно, что с целью навязывания личному составу ложных традиций и усиления антиукраинских настроений, церемонию награждения победителей этих соревнований запланировано провести 5 ноября - во время торжественных мероприятий по случаю очередной годовщины основания советской разведки", - сообщил Праута.

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Минобороны, Донбасс, ДРГ, Серая зона, Максим Праута.
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