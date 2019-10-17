Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Новости Украины:Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

При этом в опубликованной информации не указывается имя упомянутого народного депутата, однако как стало известно агенству "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче (входит в депутатскую группу "За будущее").