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Гладковский не собирался покидать Украину - заявление корпорации "Богдан"

Гладковский не собирался покидать Украину - заявление корпорации "Богдан"
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В корпорации “Богдан” прокомментировали задержание Гладковского.

В корпорации "Богдан" задержание НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского назвали безосновательным и политически заангажированным.

Соответствующая информация обнародована на сайте корпорации.

В сообщении говорится, что Гладковский не собирался покидать Украину, а направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе.

"Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации", - отмечают в компании.

Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ

"После ухода с государственной службы Олег Гладковский официально вернулся к управлению компанией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину. Таким образом удобная для многих версия о якобы попытке покинуть Украину не выдерживает никакой критики", - говорится в сообщении.

В корпорации считают, что "действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками просто в канун выборов, и указывают на управление силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду хорошей телевизионной картинке и отвлечению социального внимания от реальных проблем в экономике страны".

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Богдан, НАБУ, Олег Гладковский.
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