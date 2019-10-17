Гладковский не собирался покидать Украину - заявление корпорации "Богдан"

Новости Украины:В корпорации “Богдан” прокомментировали задержание Гладковского.

В корпорации "Богдан" задержание НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского назвали безосновательным и политически заангажированным.

Соответствующая информация обнародована на сайте корпорации.

В сообщении говорится, что Гладковский не собирался покидать Украину, а направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе.

"Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации", - отмечают в компании.

"После ухода с государственной службы Олег Гладковский официально вернулся к управлению компанией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину. Таким образом удобная для многих версия о якобы попытке покинуть Украину не выдерживает никакой критики", - говорится в сообщении.

В корпорации считают, что "действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками просто в канун выборов, и указывают на управление силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду хорошей телевизионной картинке и отвлечению социального внимания от реальных проблем в экономике страны".