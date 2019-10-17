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Герасимов: Информация о задержании Гладковского в аэропорту - фейк

Герасимов: Информация о задержании Гладковского в аэропорту - фейк
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В "Европейской солидарности" прокомментировали задержание Олега Гладковского.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов прокомментировал задержание правоохранителями бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

В комментарии журналистам Герасимов отметил, что Гладковский знал о введенных ограничениях на передвижение.

"Насколько мне известно, информация о том, что Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы, - это фейк, ложь и не соответствует действительности. После того как Гладковский был предупрежден, что у него есть определенные ограничения на передвижение, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Но это ломало сценарий шоу, потому начались задержания и так далее", - сказал Герасимов.

По его словам, Гладковский не только сотрудничал со следствием, но и в последние несколько месяцев неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину.

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Кроме того, Герасимов добавил, по данным источников, задержание Гладковского "не связано с "Укроборонпромом".

"То, что произошло сегодня, вообще не связано с расследованием вашего коллеги Бигуса. А связано это с закупками автомобилей МАЗ. И все бы нормально, если бы не два "но": МАЗы на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. И второй вопрос - у любого из армейцев спросите, какой из грузовых автомобилей он хотел бы получить?.. Я, когда бываю на передовой, спрашиваю. Так вот, воинские части в первую очередь хотят получить МАЗы", - сказал депутат.

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СНБО, Олег Гладковский, Артур Герасимов, Европейская солидарность.
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