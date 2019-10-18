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Дело Труханова передали в ВАКС

Дело Труханова передали в ВАКС
05:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Дело мэра Одессы Труханова передали в Высший антикоррупционный суд.

Дело о внесении заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы мэром Одессы Геннадием Трухановым будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы Ольга Галина, передает Думская.

Сначала соответствующее обвинительное заключение поступило в одесский Приморский райсуд.

"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", - сказала спикер суда.

Как сообщалось, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.

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Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое.

Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельмана.

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Одесса, Геннадий Труханов, ВАКС, Ольга Галина.
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