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Переписка Медяника: ГПУ проведет проверку

Переписка Медяника: ГПУ проведет проверку
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокуратура проверит нардепа от "Слуги народа" Медяника.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил провести проверку и выяснить есть ли достаточно данных для внесения в ЕРДР в переписке нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который обсуждал на рабочем месте возможность "решения вопросов" с прокурорами.

Об этом Генпрокурор сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я уже поручил провести проверку этого факта и выяснить, достаточно ли там данных для того, чтобы внести в Единый государственный реестр досудебных расследований. И хотел бы обратить внимание народных депутатов, что если такие переписки по сахару будут вестись и дальше, то я не исключаю, что последующие переписки просто будут относительно сухарей", - подчеркнул генпрокурор.

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При этом Рябошапка отметил, что Медяник в Раде переписывался с бизнесменом и пытался решать вопросы с одним из заместителей генпрокурора, который "не знает, не знал и никогда не общался с народными депутатами".

"В той самой переписке написано, что ситуация, которая существовала раньше, когда был "свой" прокурор, который занимался конкретными делами и решал конкретные вопросы, то в этой ситуации сегодня уже не существует в прокуратуре", - отметил Рябошапка.

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Как сообщалось, накануне некоторые СМИ обнародовали телефонную переписку народного депутата от политической партии "Слуга народа", члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника, который обсуждал на рабочем месте возможность "решения вопроса" с прокурорами. В частности он написал: "По сахару из Трепаком поговорю". Впоследствии заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг информацию о каких-либо связях с Пряником.

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ГПУ, Руслан Рябошапка, "Слуга народа", Вячеслав Медяник.
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