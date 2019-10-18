Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день

Традиции на 18 октября
В этот день женщины начинают ткать холсты, а ткацкое мастерство в народе ценилось вровень с земледельческим. Об умелой хозяйке уважительно говорили: "Пряла и ткала, весь дом одевала".
С этого дня собирались по домам девушки, вместе пряли, ткали и вышивали. Обычно матери давали задание девушкам, чтобы особо не увлекались развлечениями, сколько пряжи надо принести с таких засидок.
На таких вечеринках появлялись и парни, но это происходило позже, когда работа уже была выполнена.
Приметы на 18 октября
Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра - к снегу.
Безветрие обещает похолодание.
Отстал на Харитину от ночи день - запнулся валенком за пень.
Если снег не упадет - зима не скоро настанет.
На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме.
Осенняя ночь на двенадцати подводах едет (долгая).
Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде.
Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
Птица дружно улетает на юг - к суровой зиме.
Снег осенний полезен для ржицы, если на землю сырую ложится.