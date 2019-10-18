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В "Слуге народа" объяснили, что будет со льготами для военных

В "Слуге народа" объяснили, что будет со льготами для военных
08:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек.

В предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет никакой инициативы об отмене любых льгот военным, в том числе и контрактникам, заявила народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Об отмене льгот военным речи никогда не было и не будет. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен был для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", — отметила она в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

Депутат пояснила, что инициатива разделить системы льгот — сделать отдельную для военных Вооруженных сил, а другую — для участников "военных группировок гражданской службы". Например, это спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

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Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные — представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

"Участник боевых сил — это такая формулировка, к которой мы относим исключительно Вооруженные силы, к которой мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу", — сказала Третьякова.

По ее словам, задача власти — сделать систему, которая в первую очередь будет защищать Вооруженные силы Украины. В этот же перечень депутат включила добровольцев, принимавших участие в боевых действиях, но которые в частности не могут получить статус УБД.

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"У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей и контрактников нормально набирать", — отметила она.

В отношении участников группировки гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему, потому что они находятся в прифронтовых районах временно. Депутат добавила, что участники таких формирований могут получать страхования на тот период, когда они едут в зону боевых действий, страхование может быть как частным, так и государственным.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в закон о статусе ветеранов войны подготовят до 15 ноября.

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ВСУ, "Слуга народа", Галина Третьякова.
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