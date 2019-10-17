Арахамия пояснил, почему Рада еще не рассмотрела незаконное обогащение

Новости Украины:Верховная Рада может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении на следующей пленарной неделе.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении на следующей пленарной неделе (с 29 октября по 1 ноября).

Как передает корреспондент, об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос, почему парламент не рассматривает этот законопроект.

Арахамия заметил, что законопроект о реформе органов судейского управления, в который было много поправок, сдвинул недельную повестку дня.

На замечание о том, что законопроект о незаконном обогащении один раз уже пропускался, депутат отметил: «Один раз его пропускали, действительно, было очень много вопросов в отношении третьих лиц. И в зале было много споров по этому поводу. Мы создали рабочую группу. Они сейчас прорабатывают».

На вопрос, когда парламент может рассмотреть этот законопроект во втором чтении, Арахамия предположил: ”На следующей пленарной (неделе -ред.)».