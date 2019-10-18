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ООН направила в ОРДЛО гуманитарную помощь

ООН направила в ОРДЛО гуманитарную помощь
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что ООН через КПВВ "Новотроицкое" направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи.

Представители "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ) доставили через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 14 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу утром.

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ООН, Госпогранслужба, Донбасс, ЮНИСЕФ, ОРДЛО.
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