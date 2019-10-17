В ООН предложили закрыть сайт "Миротворец": ответ Разумкова

Новости Украины:По словам спикера Рады, парламент не может присоединяться к таким процессам.

Верховная Рада не уполномочена инициировать закрытие каких-либо интернет-ресурсов.

Об этом заявил Председатель ВР Дмитрий Разумков на брифинге 17 октября, отвечая на вопрос относительно призыва Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине прекратить деятельность сайта "Миротворец".

"Парламент не может принимать участие в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал Разумков.

В то же время он призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта ("Миротворец" - ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.

Как известно, накануне заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова призвал народных депутатов инициировать закрытие сайта "Миротворец". Он заявлял о незаконной деятельности ресурса в связи, в частности, с обнародованием личных данных людей, нарушая тем самым национальное и международное законодательства.