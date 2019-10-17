Изменение статуса ГБР: бюро может стать правоохранительным органом

Новости Украины:По новому закону ГБР должен стать государственным правоохранительным органом.

Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

За его принятие проголосовали 263 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке, законопроект №2116 предусматривает изменения в Закон "О Государственном бюро расследований". В частности, предлагается изменить правовой статус Государственного бюро расследований.

Так, ГБР должен стать государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи относительно предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции (по действующей редакции закона "О Государственном бюро расследований" ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции).

Законопроектом также уточняется система ГБР, порядок утверждения организационной структуры органа, порядок образования его территориальных управлений. Согласно проекту закона, меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований - предполагается, что их будет определять Кабинет министров по представлению директора ГБР (на сегодняшний день предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР определена непосредственно Законом "О Государственном бюро расследований "и составляет 1500 человек).

Кроме того, законопроектом уточняются порядок назначения директора Государственного бюро расследований и его полномочия; нормируются основания привлечения работников ГБР к дисциплинарной ответственности.

"Принятие Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований "позволит усовершенствовать правовые основы организации и деятельности Государственного бюро расследований, будет способствовать более эффективному выполнению возложенных на Государственное бюро расследований задач", - говорится в пояснительной записке.