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Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины

Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
11:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Алексей Бобовников, генштаб зсу

Новости Украины:Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран рассказал о ситуации на Донбассе.

Российская Федерация готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины не только по линии соприкосновения, а по всей линии границы.

Об этом заявил начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью изданию Тиждень.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше возле Крыма и Бессарабии. На сегодняшний день у нас есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - подчеркнул Таран.

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Он отметил, что в начале агрессии Украина имела только четыре батальонно-тактические группы в ВСУ, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач, остальные силы находилась в пунктах постоянной дислокации и считались ограничено готовы или совсем не готовы.

На сегодняшний день в ВСУ готов к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав армии, заверил Таран.

"Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: 5 тактических групп тогда и 17 боевых бригад в Сухопутных войсках, 5 в ДШВ и 2 полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", - сообщил начальник управления.

Как сообщалось, 1 октября участники Трехсторонней контактной группы договорились, в частности, о начале с 7 октября разведения сил и средств у Золотого и Петровского на Донбассе. Однако, как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, это разведение было отложено из-за обстрелов со стороны боевиков.

В свою очередь в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвода боевиков в рамках процесса разведения сил.

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Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, Генштаб ВСУ, Алексей Таран.
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