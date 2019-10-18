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Загороднюк: Боевики продолжают нарушать "режим тишины" в районе Золотого

Загороднюк: Боевики продолжают нарушать "режим тишины" в районе Золотого
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам министра обороны говорит, что бандформирования не выполняют "режима тишины".

Требование о соблюдении семи дней тишины на линии разграничения, в частности, в районе Золотого, не соблюдается.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Он отметил, что предпосылкой начала разведения сил и средств от линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой комиссией ОБСЕ того, что нет нарушения "режима тишины" не менее семи суток.

"Сейчас это требование не выполняется той стороной - со стороны бандформирований. Они продолжают обстрелы регулярно, в частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения в Золотом", - отметил Загороднюк.

Загороднюк: сами военные стремятся сделать армию более эффективной

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние одного километра от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрел.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам переговоров Группы заявил, что стороны подтвердили приверженность разведению сил и средств в Золотом и Петровском.

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Террористы, Донбасс, ОРДЛО, Андрей Загороднюк.
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