Лишь 2,5% недельного эфира общенациональных телеканалов посвящено событиям на Донбассе

Новости Украины:Сергей Костинский отметил необходимость информирования общества о событиях на Донбассе и в Крыму.

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на пресс-конференции по развитию военного радиовещания рассказал, что был проведен мониторинг украинских телеканалов, в ходе которого была подсчитана доля недельного эфира относительно событий на Востоке Украины и в Крыму.

По информации Костинского, лишь 2,5% недельного эфира пяти общенациональных развлекательно-информационных телеканалов посвящено событиям на Донбассе, 0,3% - Крыму. А это широкая категория тем, посвященных операции Объединенных сил (ООС), деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также материалы об участниках боевых действий, ветеранах АТО/ООС, волонтерах и так далее.

Костинский отметил важность информирования общества о событиях на Донбассе и в Крыму, а также непосредственно в зоне боевых действий и состоянии дел в ВСУ.