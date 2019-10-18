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"Укроборонпром" снял с должности директора Киевского бронетанкового завода

"Укроборонпром" снял с должности директора Киевского бронетанкового завода
17:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Концерн "Укроборонпром" уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия.

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро - директора ГП "Киевский бронетанковый завод" из-за угрозы срыва выполнения государственных заказов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Дословно в комментарии прессслужбы концерна: "Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозу невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения".

Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы ГП "Киевский бронетнаковий завод" назначен Владимир Синявский, который был заместителем директора по производству.

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ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

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Укроборонпром, Вооружения, Вадима Шкавро, Киевский бронетнаковий завод.
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