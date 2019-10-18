Корпорация "Богдан" опровергает завышенную цену на авто для армии

Новости Украины:В пресс-службе компании подчеркивают, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета министров Украины.

В компании "Богдан Моторс" опровергают обнародованную в СМИ информацию о завышенной цене автомобилей "Богдан-63172", которые поставлялись в рамках оборонного госзаказа.

Об этом заявили в пресс-служба компании.

"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе подчеркивают, что "закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета министров Украины №517 и №464. Они четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа".

Первые поставки автомобилей "Богдан 6317" на базе белорусских машкомплектов начались в 2016 году, напомнили в компании. В этих автомобилях использовался двигатель зарубежного производства, который тогда ставился и на автомобили семейства КрАЗ.

На основании предварительного обращения "Богдан Моторс" в Министерство обороны, в 2017 году вышло поручение МО Украины, согласно которому было принято решение о проведении межведомственных испытаний модификации автомобиля с двигателем Weichai Power. Войска получили новый автомобиль "Богдан 63172" с мощным надежным двигателем, коробкой передач Fast Gear и сцеплением Hummer турецкого производства, подчеркнули в пресс-службе.

Автомобиль "Богдан 63172" в 2018 году начал поступать в войска.

Также в компании подчеркнули, что сейчас в армии эксплуатируются более 1200 военных автомобилей разных классов и модификаций производства "Богдан Моторс".

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. В частности, в САП считают, что Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", конечным владельцем которой он является. Нанесенный государству ущерб в САП оценили в более 10,62 млн грн.

НАВ июле 2019 года, после того, как НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс", в компании заявляли, что считают обвинения НАБУ надуманными и безосновательными. А также отметили, что закупка автомобилей производства "Богдан Моторс" проходит "в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517", которое, как уточнили в компании, четко регламентирует порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.