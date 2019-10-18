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Прокуратура назвала размер залога за Гладковского

Прокуратура назвала размер залога за Гладковского
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Прокуратура просит для Гладковского залог в 100 миллионов.

Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Об этом сообщает Громадское.

Высший антикоррупционный суд 18 октября избирает меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и нынешнему президенту корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому.

18 октября НАБУ сообщило Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением — ред.) и ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации — ред.) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно — ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящий в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Как следствие, государству было нанесено свыше 10,62 млн грн убытков, отмечают в САП.

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Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы, добавили в ведомстве.

В то же время в компании "Богдан Моторс" заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

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Прокуратура, Богдан, SAP, Залог, Олег Гладковский.
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