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"Мы не сдаем позиции": заместитель командующего ООС о разведение войск

"Мы не сдаем позиции": заместитель командующего ООС о разведение войск
22:41 Пт, 18 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Богдана Бондаря, успех разведения войск не будет решающим шагом для дальнейшего решения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.

Позиции, которые обустраивают возле Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены чем те, что в Станице Луганской.

Об этом в эфире Громадского заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, комментируя разведения войск в Донбассе.

"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. 5 лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил Бондарь.

По его словам, успех разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском не будет решающим шагом для дальнейшего решения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.

"Пока разведение сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются возле Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены", - добавил Бондарь. Также он отметил, что разведение войск не воспринимается военными как капитуляция.

Как сообщал Укринформ, разведение сил у Золотого и Петровского было запланировано на 7 октября, но обстрелы боевиков его сорвали. В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины не удалось договориться о новой дате разведения сил в Золотом и Петровском. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ подтвердил, что количество нарушений режима "тишины" резко увеличилось, но одновременно заявил, что стороны подтвердили приверженность к прекращению обстрелов.

16 октября Президент Владимир Зеленский заверил, что разведение сил и средств в Петровском и Золотом не произойдет, пока не будут соблюдены семь дней "тишины", зафиксированных миссией ОБСЕ.

ЕС сожалеет, что разведение войск на Донбассе не произошло из-за боевиков

18 октября СЦКК подтвердил, что российско-оккупационные войска после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию, а также обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм участок разведения №2 Золотое-4.

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Луганск, ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, Разведение войск, ООС.
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