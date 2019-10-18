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Денисова попросила Москалькову предоставить медпомощь активисту Приходько

Денисова попросила Москалькову предоставить медпомощь активисту Приходько
23:10 Пт, 18 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Денисова просит свою российскую коллегу помочь проукраинскому активисту Приходько.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять срочные мер по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают эту передачу", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она обратилась к Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь ему получить необходимые лекарств.

Как сообщалось, 10 октября в Крыму задержали проукраинского пенсионера по подозрению в подготовке взрыва административного здания

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Речь идет о 61-летнем пенсионере, кузнеце из сакского села Орехово Олеге Приходько. Его адвокат Назим Шейхмамбетов заявил "Интерфаксу", что Приходько считает дело политически мотивированным, так как не скрывает свою проукраинскую позицию.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули. "Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды. Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута. Мероприятия проводились без адвоката, вместе с сотрудниками ФСБ сразу приехала большая группа криминалистов, понятые", - сказал Шейхмамбетов.

По его данным, в отношении Приходько 10 октября возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, ч.1 ст.205, ч.1 ст.223.1 УК РФ (попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он не скрывает своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года. "Объясняет именно этим столь пристальное внимание к себе", - заявил Шейхмамбетов.

По словам защитника, в доме Приходько 10 октября проведен обыск.

Сотрудники СИЗО в Крыму не передают украинскому активисту Приходько медикаменты

Киевский районный суд Симферополя в четверг избрал меру пресечения в виде ареста Олегу Приходько, который подозревается российскими спецслужбами в подготовке к теракту. Приходько арестован на два месяца, до 10 декабря.

10 октября прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы проукраинского активиста на территории временного оккупированного полуострова.

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Россия, РФ, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, Олег Приходько.
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