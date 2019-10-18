Сотрудники СИЗО в Крыму не передают украинскому активисту Приходько медикаменты

Новости Украины:По словам адвоката, в ближайшие дни активиста должны перевести в общий блок.

Сотрудники СИЗО в оккупированном Крыму пять дней не передают медикаменты незаконно арестованному украинскому активисту Олегу Приходько.

Как сказано в сообщении на сайте правозащитной организации "КрымSOS", сегодня адвокат Назим Шейхмамбетов посетил Приходько в СИЗО №1 в оккупированном Симферополе.

"Олег Аркадиевич выглядит удовлетворительно. Его подстригли. Жалоб на здоровье на данный момент нет. Содержится он в карантинной камере", - рассказал адвокат.

По словам Шейхмамбетова, в ближайшие дни активиста должны перевести в общий блок.

Адвокат также отметил, что Приходько в течении пяти дней не получает передачу от родственников с необходимыми ему медикаментами.

"Он получил от семьи продуктовую передачу. Однако, в понедельник ему передали лекарство и очки. Он регулярно принимает медикаменты в связи с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта и по линии урологии. По не известным мне причинам эти лекарства ему не передали, пока, несмотря на то, что с момента передачи прошло порядка пяти дней", - добавил защитник.

Он заявил, что будет выяснять причины задержки доставки передачи у администрации СИЗО и у начальника медслужбы изолятора.

"Если лекарства не будут переданы, мы будем обжаловать этот момент", - подчеркнул Шейхмамбетов.

В июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

10 октября подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря.