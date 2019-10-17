"Суд" Крыма оставил в силе приговор крымскому татарину Гафарову

Новости Украины:"Суд" принял решение оставить в силе приговор первой инстанции - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" во временно оккупированном Крыму отказал незаконно осужденному крымскому татарину Диляверу Гафарову в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор первой инстанции.

Как сказано в сообщении инициативы "Крымский процесс", во время заседания адвокат крымского татарина Александр Музыка озвучил главные аргументы жалобы: не установлено место совершения преступления, имеются разногласия свидетелей и исследований изъятого при обыске ноутбука, сам приговор необоснованно суровый, поскольку Гафаров не испытывал политической вражды.

Гафаров аргументы защиты поддержал и в очередной раз заявил, что не согласен с решением суда первой инстанции.

В свою очередь, прокурор возражал против удовлетворения жалобы, назвав решение суда обоснованным, а все доказательства проверенными и законными.

"Суд" принял решение оставить в силе приговор первой инстанции - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после отбывания основного наказания.

30 октября 2018 года российские силовики задержали и вывезли в Симферополь крымского татарина Гафарова. Перед задержанием сотрудники ФСБ РФ искали в его доме оружие. Гафарова обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

28 августа 2019 года подконтрольный Кремлю "Кировский районный суд" в оккупированном Крыму постановил признать Гафарова виновным в "участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", а именно, в батальоне имени Номана Челебиджихана, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после отбывания основного наказания.

Сам Гафаров своей вины не признает и отрицает свое участие в батальоне, а также знакомство с Февзи Саганджи и Эдемом Кадыровым, которые уже получили сроки по аналогичным обвинениям.

Адвокат Гафарова называет все доказательства обвинения надуманными. По его словам, показания ранее осужденных Саганджи и Кадырова не могут быть объективными, так как они признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, поэтому под давлением могли оговорить Гафарова.