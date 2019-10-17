Крымского татарина Абляева допросили и отпустили домой

Новости Украины:В рамках оперативно-розыскных мероприятий в доме крымского татарина ничего изъято не было.

Задержанного после обыска крымского татарина Наримана Абляева отпустили после проведения опроса.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"Родные сообщают о том, что Абляев только что позвонил им и сообщил, что его отпустили после опроса", - сказано в сообщении.

По данным активистов, в рамках оперативно-розыскных мероприятий в доме крымского татарина ничего изъято не было.

Сегодня, 17 октября, после проведения обыска в доме Абляева в селе Белокаменка Бахчисарайского района российские силовики задержали его и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Наримана Абляева.