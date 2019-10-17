В оккупированном Крыму "похитили" крымского татарина Абляева

Новости Украины:Российские силовики пришли с обыском в дом Абляева, а после обыска крымского татарина задержали.

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Наримана Абляева.

Об этом в Facebook сообщил бывший политзаключенный, крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов.

По его словам, сегодня утром российские силовики пришли с обыском в дом Абляева в селе Белокаменка Бахчисарайского района, а после обыска крымского татарина задержали.

"Абляева Наримана, со слов матери, увезли в неизвестном направлении", - сообщил Рамазанов.

Как сообщалось ранее, Россия пытается изменить демографическую карту незаконно аннексированного Крыма, переселяя на полуостров своих граждан. Таким образом Москва хочет увеличить там количество людей, которые являются сторонниками действий оккупационной власти.