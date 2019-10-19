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Суд объявил перерыв в деле по Гладковскому до 12 часов дня

Суд объявил перерыв в деле по Гладковскому до 12 часов дня
03:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zn.ua

Новости Украины:Суд объявил перерыв до 12 часов дня по делу Гладковского.

Высший антикоррупционный суд Украины по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявил перерыв до 12 часов дня 19 октября.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд объявляет перерыв до 12 часов 19 октября 2019 года", - объявил судья.

Напоминаем, 18 октября НАБУ сообщило Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением - ред.) и ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в САП, установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно — ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

По данным САП, Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", что входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Как следствие, государству был нанесен свыше 10,62 млн грн убытков, отмечают в САП.

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Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы за 2016-2018 годы, добавили в ведомстве.

В то же время в корпорации "Богдан Моторс", президентом которой является Гладковский, заявили, что закупка автомобилей "Богдан 63172" происходит в соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

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Суд, СНБО, НАБУ, Олег Гладковский.
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