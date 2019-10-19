В Раду забежала дикая куница (Видео)

Новости Украины:В коридоре Верховной Рады заметили дикую куницу.

Вечером пятницы, 18 октября, в коридоре Верховной Рады обнаружили дикую куницу. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - написал Железняк в Facebook.

Нардеп выложил фото и видео животного, которое бегает по коридору парламента. Куницу поймали и выпустили на свободу.

Напоминаем, установить ограничения на употребление, реализацию и рекламу электронных сигарет и устройств для электрического нагрева табака на уровне с традиционными табачными изделиями предлагают депутаты Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа").