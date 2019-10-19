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Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы
Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы

Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы

Приметы и обряды на 19 октября - День Фомы
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:19 октября обычно подводили итоги года и определяли, удалось ли получить доход от своей деятельности.

Говорили, что на Дениса Позимского 19 октября в небе можно в последний раз увидеть кучевые облака в этом году - считалось, что с этого момента наступит зима, начнутся холода. "Пришел Денис, потянул день вниз, стало раньше смеркаться, позже светать, солнце выше печных труб не поднимается, а кучевые облака и вовсе исчезли".

Собственно, этой фразой и можно было ограничиться, давая характеристику очередному октябрьскому дню, который в ряду других "белый снег с великой грязью венчает". Позимье - что еще скажешь.

Крестьяне 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме. Отмечали, что с 19 октября дни становятся короче, а ночи - длиннее. В этот день наполняли амбары самыми разными припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь, тем проще будет пережить зиму - продовольствия хватит до наступления теплых дней. Согласно крестьянским убеждениям, Фома очень любит запасливых и бережливых людей. А вот, расточительность не приветствует.

19 октября обычно подводили итоги года и определяли, удалось ли получить доход от своей деятельности. Обязательно отправлялись утром в церковь и ставили свечку святому Фоме. В особо урожайные годы можно было накрыть богатый стол и как следует поесть в этот день, отмечая успешную трудовую деятельность.

Святой Фома был одним из 12 апостолов, но так случилось, что он также стал персонажем многих сказаний. И получилось так, что Фома и Ерема стали выступать в качестве комичной парочки. Это были подельники, совершающие самые разные глупые поступки. Впоследствии возникли пословицы, поговорки, народные повести, сказки, песни и даже картинки на эту тему. Подавляющее большинство таких произведений основывалась на обыгрывании аналогичного приема: параллелизма разных предложений.

День в истории 19 октября: какой сегодня праздник
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Если говорить о церковных канонах, то, согласно Священному Писанию, Фома был одним из 12 апостолов, который не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовным промыслом точно так же, как апостолы Иаков, Иоанн и Петр. Интересно, что Фому ученики часто называли "близнецом", поскольку внешне он очень был похож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжил проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников. Кстати, в народе существует поговорка "Фома неверующий", происхождение которой как раз и связано с личностью святого.

Народные приметы на 19 октября

Вороны собираются в стаи - по приметам жди ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 19 октября, День Дениса, День Фомы.
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